Column: Dikke snakkerd

De rustige en verlegen Aaldert Knol uit Appingedam werkte al jaren bij de vuilnisdienst. Op de eerste dag na een zomervakantie verscheen hij zomaar in maatpak op het werk.

Zijn collega's konden er maar moeilijk aan wennen. Elke ochtend trok hij zijn overall over zijn getailleerde broek, hing zijn jasje in zijn kast en stapte op de vuilniswagen. Aan het einde van de middag kleedde hij zich weer om, strikte zijn das voor en stapte als een echt meneertje op de motor richting Ripperdastraat.'Dikke snakkerd' fluisterden de vuilnismannen naar elkaar als Aaldert 's ochtends binnenstapte. 'Most noar ain brulof?' riep Heiko terwijl de rest in lachen uitbarstte. 'Loat dei jong toch' zei Meini van de kantine dan streng met de koffiekan in de hand. Meini zag iets dat de mannen niet zagen. Maar ze hield zich stil.Na een paar weken kwam hij met een tupperwarebakje bij Meini. 'Kist dit ook opwaarmen?' vroeg hij verlegen. 'Tuurlijk jong' knipoogde ze naar Aaldert, kwakte de heerlijk geurende pasta op een bord en schoof het de magnetron in. Aaldert zat tussen de middag steeds vaker alleen aan een tafeltje. Maar eenzaam leek hij niet.Na de herfstvakantie keerde Knol met een gezonde gebronsde kop terug op het werk. 'Woar bist doe wèst?', riep Heiko vanuit de cabine van de vuilniswagen, 'Oafrikoa?' Afwezig schudde Aaldert het hoofd en concentreerde zich op de vuilnisputen die de wagen in moesten worden gekieperd. In zijn gedachten was hij allang bij iemand anders. Zijn bijnaam was op het werk inmiddels zijn roepnaam geworden. 'Hé dikke snakkerd, most ook kovvie?'Op een vrijdag schonk Aaldert zich uit een miniflesje een glas witte wijn in bij zijn door Meini opgewarmde lunch. Ongerust kwam opzichter Visser bij hem zitten. 'Gaat het wel goed Knol? Drank op het werk, dat doen we niet hè?' Zachtmoedig keek Aaldert zijn baas in de ogen. 'Ik bin toch nait aan t waark nou?' Hij prikte een beetje pasta arrabiata op zijn vork en hield deze voor de mond van Visser. 'Pruiven?'Sinds die week maakte Meini met plezier elke vrijdag een bord pasta voor de mannen. De recepten stopte Aaldert haar toe. 'Tou mor, knoflook?' Iedereen mocht een glaasje wijn. Of bier. 'De wichter thoes moaken zich zörgen' riep Heiko vrolijk na zijn wekelijkse biertje, 'straks mouten wie ook in pak noar t waark, zoals dikke snakkerd!' Iedereen lachte, en Aaldert lachte mee.De dag voor het jaarlijkse personeelsfeest zat Aaldert ongerust in zijn koffie te roeren. Meini ging naast hem zitten. 'Wad is der jong, bist ongerust?' Aaldert haalde zijn schouders op. 'Straks doun ze ook zo tegen heur. En ik hol zo van heur.' Ontroerd keek hij haar aan. Meini legde geruststellend haar hand op zijn arm. 'Is ze Italioans?' Aaldert knikt. 'En schier?' Aaldert straalde. 'Doar binnen ze apmoal baange veur' zei Meini en stond lachend op.Op de feestavond stonden Heiko en de rest te dralen aan de kant van de zaal, terwijl Aaldert en zijn Italiaanse Sophia (op hoge punthakken) de sterren van de hemel dansten. Zodra de eerste klanken van 'Volare' klonken trok Meini haar bokkige Geert achter zich aan het feestgedruis in. Steeds meer collega's waagden het erop. Behalve Heiko en zijn vriendin, Tresia. Onhandig bleef Heiko met een doodgeslagen biertje naar de dansers staan staren, totdat Sophia hem uitdagend naar zich toe wenkte. Bedremmeld begon Heiko die avond tegenover de mooiste vrouw die hij ooit had gezien zijn eerste houterige dans. Door de opzwepende bewegingen van Sophia, de harde muziek en de hitte vergat hij na een paar minuten alles. Zijn collega's, zijn vriendin en zijn schaamte. Heiko ging helemaal los. 'Most hom es kieken' zei Tresia bij de bar jaloers tegen Meini, 'dikke snakkerd.' Meini boog haar hoofd naar haar toe en fluisterde zacht maar net hard genoeg zodat ze elk woord letterlijk kon verstaan: 'dat binnen de besten.'Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter