Hoendiep heeft last van ratten: 'Je ziet ze gewoon heen en weer lopen'

Een bruine rat (Foto: Flickr/monkeywing (Creative Commons)) (Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

Op bedrijventerrein Hoendiep in de stad Groningen hebben ze last van ratten. 'Als ik een container open doe, springen ze er soms met drie tegelijk uit', zegt ondernemer Ronald Span.

'Heel dikke, ongeveer dertig centimeter groot'

Het gaat om bruine ratten. 'Heel dikke, van ongeveer dertig centimeter groot', volgens Span. Ook RTV Noord-verslaggever Rob Mulder ziet de beesten lopen. Tijdens het interview met Span, telt hij drie ratten op het terrein.



De bruine ratten zitten vooral in en rond de rozenbottelstruiken op het terrein. Die gaat de gemeente Groningen verwijderen. Span: 'Je ziet ze overdag gewoon heen en weer lopen in de perkjes.' In de zomer is het volgens hem helemaal erg. 'Dan zie je ze heen en weer speren.'



Rattenvallen

Span is regelmatig met rattenvallen in de weer, om de bruine ratten te vangen. 'Ik heb er inmiddels acht of negen gevangen.'

