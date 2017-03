Amsterdamse omroep AT5: 'Loppersum, bedankt!'

'We zouden alle Groningers willen bedanken vanuit Amsterdam.' Met die boodschap ging de Amsterdamse omroep AT5 zondag rond in Loppersum.

AT5 geeft zo vervolg aan de onze campagne ' Graag gedaan hoor '. RTV Noord trok vorige donderdag het land door om inwoners in heel Nederland erop te wijzen welke projecten zijn gebouwd met het geld van de gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld het Rijksmuseum of de Zuidas, het financiële hart van Amsterdam. Projecten van respectievelijk 80 en 406 miljoen euro.Voor AT5 een goede reden om af te reizen naar Loppersum en inwoners te bedanken voor de gaswinning.Een geïnterviewde Loppersumse vindt het prima dat het geld is gebruikt voor het opknappen van het Rijksmuseum. 'Maar we vinden nu dat het geld naar ons gebied mag gaan. Er zijn veel mensen met veel verdriet.''We nodigen alle Amsterdammers uit om hier een keer te komen kijken', zegt een stel voor de rode microfoon. 'Het is een prachtig dorp, en dat willen we graag zo houden.'Je kan de reportage van AT5 hierboven bekijken.