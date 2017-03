NAM moet toename aardbevingen bij Loppersum onderzoeken

De NAM moet nader onderzoek doen naar de toename van het aantal aardbevingen bij Loppersum in de maand februari. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het gasconcern opgedragen.

Op last van de Raad van State werd ruim een jaar geleden de gaswinning op vijf locaties rond Loppersum volledig stilgelegd. Dat leek effect te hebben, tot nu. RTV Noord meldde vorige week dat het aantal aardbevingen in de kern van het aardbevingsgebied weer is toegenomen, na een rustige periode.Voor burgemeester Albert Rodenboog was dat aanleiding om bij het toezichtsorgaan aan de bel te trekken.Woordvoerder Paul Trienekens van het Staatstoezicht op de Mijnen laat weten dat de NAM inmiddels gevraagd is in actie te komen. 'Er loopt al een onderzoek naar aantal eerdere aardbevingen. Dit onderdeel is daar nu aan toegevoegd.'Volgens de woordvoerder is nog niet te zeggen wanneer de NAM met een verklaring komt voor de plotselinge toename van het aantal aardbevingen in de omgeving van Loppersum.