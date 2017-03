Woning in Pieterburen staat in brand

(Foto: 112 Groningen/Wim Henstra)

Aan de Broeksterweg in Pieterburen staat een woning in brand. Het gaat om een vrijstaand huis.

Volgens de brandweer is het een uitslaande brand. Ze zijn met drie tankwagens onderweg om de brand te blussen.



Voor zover de brandweer nu weet, is er niemand meer in het pand aanwezig. Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend.

Door: RTV Noord Correctie melden