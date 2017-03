Woningbrand die hond en kat het leven kost, is geblust (update)

(Foto: 112 Groningen/Wim Henstra) (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

De woningbrand aan de Broeksterweg in Broek, bij Pieterburen, is geblust. De brandweer gaf rond 13.15 uur het sein 'brand meester'. Wel wordt er nog enige tijd nageblust.

De brand woedde in een vrijstaand huis. Een hond en een kat overleefden de brand niet.



De brandweer rukte met drie tankwagens uit om de brand te blussen. Een hoogwerker van de brandweer Groningen verleende assistentie bij het blussen.



Oorzaak nog onbekend

'De brand is vermoedelijk ontstaan in een schuur en overgeslagen naar de woning', zegt woordvoerder Cyriel Hamstra van de brandweer. De bewoner was bezig met klussen.



Wat de oorzaak is, is nog onbekend.



De weg naar Broek was afgesloten, vanwege de bluswerkzaamheden.

Door: RTV Noord Correctie melden