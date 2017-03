Scooterrijder gewond na botsing met losgeraakte aanhanger

(Foto: 112 Groningen/Gerrie de Groot)

Een nog onbekende scooterrijder is maandagochtend in Winschoten gewond geraakt na een botsing met een aanhanger.

Aanhanger raakte los

De aanhanger raakte op het Zuiderveen in de stad los van de auto waar hij eerder nog aan gekoppeld zat. Wat er daarna precies gebeurde is niet bekend; het team Verkeersongevallen Analyse onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance.

Door: RTV Noord Correctie melden