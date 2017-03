Lopend Vuur: Iedere Nederlander moet het Wilhelmus kunnen zingen

CDA-leider Sybrand Buma kwam afgelopen weekend in het nieuws door zijn stelling dat alle kinderen op school het Wilhelmus moeten leren. Ook vindt hij dat het Wilhelmus staand gezongen moet worden. Dat leverde hem zowel kritiek als lof op.

Het Wilhelmus is sinds 1932 het Nederlandse volkslied en bestaat uit 15 coupletten. We zingen vaak het eerste en zesde couplet, meestal bij officiële gelegenheden. Gisteren klonk het bijvoorbeeld nog toen Sven Kramer en Ireen Wüst wereldkampioen schaatsen werden.Vaak zie je mensen dan de tekst een beetje mompelen. Wat vind jij: zou iedere Nederlander het Wilhelmus moeten kunnen zingen?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was onze stelling: ' Iedereen moet zijn afval per kilo gaan betalen '. Van de 4.310 stemmen was 59.4% het hier mee oneens.