Henk Krol steunt Haren in de strijd tegen herindeling

Henk Krol, lijsttrekker van 50PLUS, is op campagne in Groningen. Hij bracht onder meer een bezoek aan Haren, als hart onder de riem in de strijd tegen de herindeling. 'Als de bevolking er niet achter staat, moet je het niet doen. Dan ben je niet democratisch bezig.'

Als het aan de provincie Groningen ligt, gaat Haren samen met Ten Boer op in de gemeente Groningen. Een meerderheid in Haren ziet dat niet zitten. En daarbij krijgen ze bijval van Krol.'We zijn niet pertinent tegen herindelingen, maar wel als de bevolking het er niet mee eens is. Als we in de formatie de kans krijgen, willen we proberen het besluit in elk geval uit te stellen.'Krol heeft een band met Haren, zegt hij. 'Mijn zus heeft hier een tijdje gewoond. Ze woont nu in Leek.'