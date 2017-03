Boekhouder verduisterde thee en toiletpapier van gereformeerde kerk

(Foto: m01229/ Flickr CC) De Oosterkerk in Groningen (Foto: Google Streetview)

Een voormalig boekhouder van de gereformeerd vrijgemaakte Oosterkerk in Groningen is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. De man (31) drukte tussen januari 2010 en december 2012 bijna zevenduizend euro achterover.

De verdachte beschikte als enige over een bankpas van de kerk. In drie jaar tijd boekte hij 121 keer geld over naar zijn eigen rekening. Ook bestelde hij goederen op rekening van de kerk. Het ging onder meer om koffie, thee en toiletpapier.



Vertrouwen kerk geschaad

De verduistering kwam in 2015 aan het licht. De rechtbank spreekt van een kwalijke zaak. 'Bovendien heeft de verdachte het vertrouwen van de kerk ernstig geschaad', aldus de rechter.



Omdat een deel van de feiten is verjaard, hoeft de boekhouder uiteindelijk maar 2855 euro terug te betalen.

Door: RTV Noord Correctie melden