Raadsleden: 'Waarom is deze informatie niet gewoon openbaar?'

Colleges van burgemeester en wethouders in Groningen houden soms stukken geheim om misstanden uit de openbaarheid te houden.

Dat blijkt uit een enquête onder ruim duizend raadsleden door de regionale omroepen, de NOS en Raadslid.nu.



Ophef

In Groningen zeggen drie op de tien raadsleden dat colleges van burgemeester en wethouders informatie soms binnenskamers houden om ophef te voorkomen. Dat beeld komt overeen met de rest van het land.



Belemmerd

Verder is het voor dertig procent van de Groningse raadsleden niet altijd helder waarom bepaalde stukken geheim moeten blijven. Iets meer dan de helft van de raadsleden voelt zich daardoor belemmerd in hun werk, zo geven ze aan in het onderzoek.



Ruime voldoende

Gemiddeld vinden Groningse raadsleden hun gemeente open genoeg als het gaat om het verstrekken van informatie: de politici geven hun gemeente wat dat betreft een ruime voldoende. Ook dat komt overeen met het landelijke beeld.

