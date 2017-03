RTV Noord helpt je bij de verkiezingen

Weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen op 15 maart? RTV Noord heeft nu een centrale plek waarin je alles kan lezen over de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

In ons dossier Alles over de verkiezingen zetten we op rij wat de gevestigde en nieuwe politieke partijen zeggen over Groningen en de gaswinning, en kijken we wat de partijen zeggen over de krimp. Ook zetten we de verkiesbare Groningse kandidaten naast elkaar.Los van de Groningse thema's, kan je ook bij ons terecht voor landelijke thema's. Zo lees je snel de standpunten van de partijen over de gezondheidszorg, werk en geld, onderwijs, asielbeleid, veiligheid en natuur en landbouw.Twijfel je tussen een, twee of meerdere partijen? Dan kun je bij RTV Noord terecht voor krachtige samenvattingen van de verkiezingsprogramma's. Dat scheelt veel leeswerk: sommige programma's zijn meer dan honderd pagina's lang. Onze hoofdlijnen zo'n twee A4'tjes.