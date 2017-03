Fietspadverlichting in Westerwolde komt er nu wel

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De fietsroutes tussen Bellingwolde en Blijham en tussen Wedde en Wedderveer krijgen toch verlichting. Het verlichtingsplan werd vorig jaar gelanceerd door de Bellingwedder PvdA, maar toen niet aangenomen.

Andere partijen vonden de kosten, ruim anderhalve ton, te hoog. Maar het college heeft een alternatief bedacht. Door de lichtmasten op ruimere afstand van elkaar te plaatsen, is het bijna de helft goedkoper. Waarschijnlijk gaat de raad nu wél akkoord. 'Er ligt nu een beter voorstel', zegt PvdA-fractieleider Stienus Melis.



'We doen het voor de jeugd'

'We doen het voor de schoolgaande jeugd, dat is ons uiteindelijke doel', aldus Melis. 'De inwoners hebben dat zelf als wens bij ons aangegeven. Daarom maken wij ons er ook sterk voor.'

Door: RTV Noord Correctie melden