Vrouw krijgt voorwaardelijke boete voor drugstransport gevangenis Ter Apel

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 27-jarige vrouw uit Valkenswaard heeft in juni 2015 geprobeerd om drugs te brengen naar haar ex-vriend in de gevangenis van Ter Apel.

Verstopt

Ze werd betrapt op het station in Emmen. Onderweg had de vrouw een tip gekregen dat bij dat station werd gecontroleerd op drugsbezit. Ze probeerde de drugs nog te verstoppen door ze bij haar zelf naar binnen te brengen. Maar een drugshond liet zich niet misleiden. De Valkenswaardse droeg een gram cocaïne, vier gram hennep en vijf gram hash.



Onder druk

De vrouw verklaart dat ze onder druk is gezet. Ze wilde het contact verbreken, maar moest nog een paar keer drugs vervoeren. Uit angst reisde ze opnieuw af naar Ter Apel. Om die reden heeft ze een voorwaardelijke boete van 450 euro gekregen.

Door: RTV Noord