Onderzoek: 'Links en rechts in de politiek is achterhaald'

De begrippen 'links' en 'rechts' in de politiek zijn achterhaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

'Wij hebben gevonden dat er nog maar vier partijen zijn waarvan de voorkeuren van de achterban overeenkomen met het traditionele links-rechts', zegt promovenda Maite Laméris. Ze deed het onderzoek samen met Richard Jong A Pin en Harry Garretsen.'Links ben je voor herverdeling, voor een grotere overheid en tegen marktwerking. En precies het tegenovergestelde voor rechts. Dat vinden we alleen nog voor de VVD en het CDA aan de oude rechterkant en GroenLinks en de SP aan de oude linkerkant.''Een concreet voorbeeld: de SGP-stemmers zien zich als het meest rechts van het hele Nederlandse electoraat. Maar ze zijn tegen marktwerking. Terwijl marktwerking eigenlijk heel erg hoort bij rechtse economische voorkeuren. Hetzelfde geldt voor PVV-stemmers, die zien zichzelf ook als rechts. Maar die hebben eigenlijk linkse economische voorkeuren.''Ik denk dat we vooral uit gemak en gewoonte nog steeds praten over links en rechts. Dat is ook heel eenvoudig, mensen zijn links of rechts. Maar misschien komt het ook omdat er nog geen beter alternatief was.'Volgens de onderzoekers is dat alternatief er nu wel. Ze deelden de partijen in volgens vier dimensies: economische gelijkheid, marktwerking, zelfbeschikking en populisme. Dat ziet er zo uit:'Er zijn nu veel zwevende kiezers. Wij denken dat het gebruik van deze dimensies een noodzakelijke verfijning is', zegt Laméris. 'Op het moment dat je alleen maar links versus rechts gebruikt, meet je maar een deel van de politieke voorkeuren. Maar als je voor herverdeling bent, maar ook voor marktwerking: ben je dan links, of rechts?'