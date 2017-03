Herkansing voor vergunning varkensstal

De gemeente Leek gaat opnieuw een omgevingsvergunning verlenen voor de nieuwbouw van een varkensstal in Zevenhuizen. Dit nadat de Raad van State de eerder verleende vergunning ongeldig heeft verklaard.

Vormfout

In december 2014 verleende de gemeente een vergunning voor de nieuwbouw van een stal voor 2980 varkens. In oktober vorig jaar maakte de Raad van State die met de grond gelijk. De gemeente had in de procedure verzuimd op het juiste moment een zogenoemde 'verklaring van geen bedenking' af te geven. Geen inhoudelijke fout dus, maar een vormfout.

Ter inzage

Het college begint nu helemaal opnieuw met de procedure. Als eerste wordt de raad verzocht de benodigde verklaring af te geven. Als dat gebeurt, kan de aanvraag voor zes weken ter inzage worden gelegd. In die periode kunnen bezwaarmakers hun grieven bekendmaken.

Door: RTV Noord Correctie melden