De Kanshebbers: Arno Rutte en Joost van Keulen (VVD)

De hele week geeft RTV Noord ruimte aan De Kanshebbers: de Groningse politici die op een verkiesbare plek staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat beweegt ze en wat willen ze doen in Den Haag?

Vandaag: Arno Rutte en Joost van Keulen, nummer 20 en 36 van VVD.De tweede Rutte op de lijst van de VVD kwam na de verkiezingen in 2012 in de Tweede Kamer. Het oud-gemeenteraadslid van Groningen had zijn eigen entree in Den Haag toen alleen niet verwacht.'Ik stond 38 op de lijst. Ik had voor de vorm nog een geboorteuitreksel en een tandenborstel mee om in Den Haag te kunnen blijven, maar ik ging er gewoon vanuit dat ik met de bus terug naar Groningen zou rijden.''En toen stonden we op de exit poll op 41 zetels. Het was die avond dat Gordon optrad op het VVD-feestje, nou, als je op 41 zetels staat maakt dat niet meer uit hoor. Het was één groot feest. En ik dus alleen een tandenborstel mee. Op alle foto's die de dag erna werden gemaakt, sta ik verward geloof ik.'Dat was 2012. Inmiddels zijn we bij de volgende verkiezingen. Wat hebben we eigenlijk van Arno Rutte gezien? 'Het klopt dat je me niet zoveel op regionale onderwerpen hebt gezien. Ik heb een heel zwaar inhoudelijk medisch dossier. Ik heb zo'n dertig wetten behandeld. Dan blijft er niet zoveel tijd over profilering in de regio.'Nu verandert dat, zegt hij: 'Als hoogste Groninger op de VVD-lijst - dat was de vorige keer Betty de Boer - laat je je wél heel goed zien over je eigen regio. Daar voel ik me toe verplicht. 'De hoogste Groninger, als twintigste op de lijst. Is dat niet wat laag? 'Twintig is een hele verkiesbare plek, die denk ik wel recht doet aan mijn inzet van vorige jaren. Het is 18 plekken hoger dan de vorige keer.'Hij is er blij me: 'Dit is de mooiste hondenbaan die er is. Je komt overal binnen, je komt met de meeste mensen in gesprek. Maar privé trekt het een hele zware wissel. Je bent zoveel op weg, op pad en weg. Het maakt niet uit wat je doet of waar je bent; je laat uit handen vallen wat je hebt als er iets gebeurt in je portefeuille. Ik had dagen dat ik totaal geleefd was.'En zijn vrouw? Was die ook blij met de ambitie om door te gaan? 'Ik mag echt nog wel een periode door van mijn vrouw, maar ik moet niet nóg harder redden dan in de vorige periode. Ik ga nét zo hard rennen.'Wat betekent Rutte voor Groningen? 'Groningen is koploper op dingen, bijvoorbeeld in innovaties in de zorg, en dat moeten we veel meer uitstallen. Neem bijvoorbeeld de TopDutch-campagne om Tesla naar Noord-Nederland te halen. Dat is een goed voorbeeld.' En Groningen voor Rutte? 'Ik heb er net een nieuw huis gekocht. Ik blijf er wonen.'Op wie Rutte stemt? 'Je kunt niet zo vaak op jezelf stemmen, dus ik ben maar zo eerlijk om te zeggen dat ik op mezelf stem.'Joost van Keulen is volgens de peilingen nog niet verzekerd van een plek in de Tweede Kamer. De huidige wethouder van Economische Zaken staat 36 op de landelijke VVD-lijst. Toch is een zetel in Den Haag niet uitgesloten. Als VVD dadelijk regeert en plekken opschuiven naar ministers- en secretarisposten, kan Van Keulen wel eens in aanmerking komen voor een zetel.Die plek is hem wel een beetje aangepraat. 'Ik heb overwogen om op een onverkiesbare plek op de lijst te gaan staan, maar mensen om me heen zeiden: 'nee joh, je moet er vol voor gaan.' Hij zichzelf dan ook niet als een 'carrièrepoliticus' die perse die overgang naar Den Haag wil bereiken. 'Ik zat eerder in de economie. Maar toen ik in de gemeenteraad zat, dacht ik wel: dit is wel heel gaaf. Sindsdien wil ik wel hogerop.'Zo staat Van Keulen binnenkort misschien wel voor een moeilijke keuze: wethouder in een fantastische stad met 200.000 inwoners, of het Binnenhof? 'Ik kan eigenlijk alleen maar winnen. Wethouder zijn is zo'n stad is een drukke, fantastische baan. Dat doe ik met veel plezier nog twee jaar. Maar landelijk lijkt me ook een droombaan.''Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat het beeld dat de randstad heeft van het Noorden, anders wordt. In Den Haag hebben ze het idee dat het Noorden een regio is die steeds maar zijn handje ophoudt. Ik wil laten zien dat Groningen een plek is die wat te biéden heeft.'Over zijn wonen is Van Keulen heel duidelijk: 'Ik blijf sowieso in Groningen wonen.' En ook hij sluit niet uit, dat hij misschien wel op zichzelf stemt.