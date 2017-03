Landelijke vogelsoap met een Gronings tintje

De populaire vogelsoap Beleef de Lente gaat dinsdagavond om 20:00 uur weer van start. Afgelopen seizoen keken vele duizenden mensen dagelijks mee hoe het er in de nestkastjes van verschillende vogels aan toe ging.

Op sommige dagen werden de webcams op de site van de Vogelbescherming zelfs wel een miljoen keer aangezet.Hoewel er geen cameraatje in een Gronings nestkastje staat opgesteld heeft het hele fenomeen wel een Gronings tintje. Het bedrijf Jet-Stream uit de stad is namelijk verantwoordelijk voor het technische verhaal achter de site.'Er gaat een signaal van die nestkastjes naar iemand die er bij in de buurt woont en dat is vaak in de rimboe dus die verbindingen zijn niet altijd even betrouwbaar,' legt eigenaar Stef van der Ziel uit. 'En dan moet je het vergelijken met Formule 1 op internet of zelfs een verkiezingsdebat dat online wordt uitgezonden. Ik denk zelfs dat er meer mensen kijken naar deze bijzondere vogels dan naar die vreemde vogels.'Om de grote aantallen kijkers te faciliteren gebruikt Jet-Stream een serverpark bij Amsterdam.Wil je ook de vogelsoap van Beleef de Lente volgen? Dat kan hier