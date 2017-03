Geschorste Memisevic komt deze maand niet meer in actie

FC Groningen-verdediger Samir Memisevic is twee duels geschorst na zijn rode kaart tegen Ajax. Hij mist hierdoor de wedstrijden tegen Roda JC (uit) en Willem II (thuis).

De Bosnische verdediger kreeg zondag in de slotfase rood na een tackle op Ajax-verdediger Daley Sinkgraven. Met tien man bleef de FC overeind tegen de Amsterdammers: 1-1.Eerder dit seizoen moest Memisevic ook al vroegtijdig inrukken. Thuis tegen SC Heerenveen kreeg hij een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart.Memisevic is op zaterdag 1 april weer inzetbaar in het uitduel met AZ.