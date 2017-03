Modderman gedagvaard: 'Ik heb niet gelekt'

Engel Modderman moet voor de Groningse rechtbank verschijnen. Het raadslid van de VCP in Oldambt moet een verklaring afleggen in de affaire rond het lekken van vertrouwelijke informatie van de gemeente.

Burgemeester Pieter Smit deed in september 2015 aangifte van het lekken van informatie over de noodopvang voor vluchtelingen tussen Beerta en Blauwestad. Daarbij werd met de beschuldigende vinger gewezen naar de Verenigde Communistische Partij van Modderman.Smit en Modderman begroeven de strijdbijl afgelopen januari, maar desondanks roept het Openbaar Ministerie hem nu op het matje.Modderman is het niet met de gang van zaken eens, maar gaat wel. 'Ik ga er heen en nog eens duidelijk maken dat ik niet degene ben die gelekt heeft.'