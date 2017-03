'Wij hebben een hele kist appels met meneer Rutte te schillen'

Een bus vol Groningers reist maandagavond af naar het tv-programma Pauw en Jinek. Twee van hen krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan minister-president Mark Rutte. 'Wij hebben niet één appeltje met meneer Rutte te schillen, maar een hele kist met appels.'

Dat zegt Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging. Hij is een van de twee vragenstellers, bevingsgedupeerde Trudy Aleven is de andere.'We werden gebeld door Pauw en Jinek, dat ze aandacht gingen besteden aan de gaswinning in Groningen. En de vraag met wie wij graag een gesprek wilden hebben.', vertelt Kleijer.Welke vragen Rutte krijgt, wil Kleijer nog niet zeggen. Het programma wordt maandagavond om 23.00 uur uitgezonden, op NPO 1. 'Wij kunnen het over alles hebben wat we maar willen, dus dat geeft keuzevrijheid.'