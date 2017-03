Politie arresteert verdachte diefstal 45-kilometer autootje

(Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

De politie heeft in Delfzijl een verdachte aangehouden voor de diefstal van een zogeheten microcar. Het 45-kilometer per uur autootje werd maandag rond het middaguur gestolen bij een supermarkt aan de Heemskerkstraat in Winschoten.

Het wagentje zou door meerdere mensen gezien zijn in Farmsum en Delfzijl. De politie vond de microcar terug in het Tuikwerderrak, een park in de Havenstad. Een hondeneenheid van de politie onderzocht de omgeving. Uiteindelijk is er een verdachte opgepakt.



De politie weet nog niet wat het motief is voor de diefstal. Het 45-kilometer per uur autootje is door een bergingsbedrijf weggehaald.

Door: RTV Noord Correctie melden