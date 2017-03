Mijlpaal: 100.000 handtekeningen voor petitie Laat Groningen niet zakken

De petitie Laat Groningen niet zakken is 100.000 keer ondertekend. De petitie die werd aangezwengeld door Freek de Jonge, bereikte de mijlpaal zonet.

Het is het eerder aangekondigde 'negenpuntenplan' van de cabaretier, dat hij samen met inwoners van Groningen samenstelde. Wie de petitie tekent, spreekt zich onder andere uit voor een scheiding tussen gas en staat, wil een versneld afbouwplan voor het stoppen van de gaswining en wil een uitkoopregeling voor iedereen die het gebied wil verlaten.De petitie werd even na de fakkeltocht tegen de gaswinning in Groningen, op 7 februari, al duizenden keer ondertekend. De belangstelling beleefde een hoogtpunt na De Jonges oproep te tekenen bij De Wereld Draait Door, waarna de website overbelast raakte.Afgelopen zaterdag plaatste de cabaretier een advertentie in landelijke kranten, voor zowel de petitie als de uitzending van aardbevingsdocumentaire De Stille Beving. Het leverde vierduizend stemmen op.Nu is de online petitie dus 100.000 keer ondertekend. De actie moet volgens De Jonge 300.000 digitale krabbels kunnen halen. Hij loopt tot 8 mei.Wie de petitie ook wil ondertekenen, kan hiet terecht