Zaak Jesse van Wieren eind mei inhoudelijk voor de rechtbank

De rechtszaak tegen de verdachten van de moord op Jesse van Wieren (28) uit Leens wordt waarschijnlijk op 31 mei inhoudelijk behandeld. Dat is de uitkomst van een regiezitting voor de rechtbank in Groningen maandag.

De komende weken moet nog een aantal getuigen worden gehoord. Daarnaast is het wachten op de resultaten van de contra-expertise naar de bloedsporen in de woning van hoofdverdachte Rhowan P. in Kloosterburen.Ook is het wachten op aanvullend persoonlijkheidsonderzoek van mede-verdachte Desiree G. Ze is 'meer en anders' gaan verklaren, en dat moet in het onderzoek meegenomen worden, aldus de rechtbankJesse van Wieren werd op Oudejaarsnacht, na een uit de hand gelopen ruzie met beide verdachten, vermoord. Zijn lichaam werd begraven op in de tuin van hoofdverdachte Rhowan P. De verdachten zouden hebben gehandeld uit noodweer.