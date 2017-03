Vechtsporter krijgt vier maanden cel voor bewusteloos slaan man

Een man uit Delfzijl is veroordeeld tot vier maanden cel omdat hij een man een hersenschudding had geslagen. Ook liep het slachtoffer meerdere botbreuken op.

Eind september spuugde de 24-jarige man zomaar een joint naar een moeder en dochter die over straat liepen. Terwijl de moeder de Delfzijlster hierop aansprak, belde de dochter haar vader. Die kwam verhaal halen.



Nog voordat de vader wat had gezegd, sloeg de 24-jarige man hem tegen de grond.



Vechtsport

De veroordeelde is een vechtsporter en kan hard slaan. Hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 3000 euro betalen. De man woont sinds kort in Noord-Holland.

