Boeren zijn vossen beu

Er zijn tientallen meldingen binnengekomen van vermoorde kippen en schapen in de omgeving van het Lauwersmeer gebied. Dat constateert de Jagersvereniging afdeling Noord.

Niet vergoed

Hoe groot de schade precies is valt niet te zeggen. Door vossen veroorzaakte schade wordt niet vergoed, en daarom wordt er doorgaans geen melding gemaakt van dode schapen of kippen.



Staatsbosbeheer geeft aan vraagtekens te zetten bij de uitspraak dat de dieren zijn vermoord door vossen. Volgens Staatsbosbeheer kunnen ook honden de boosdoener zijn.



Kraamkamer

In een reactie op de vossenoverlast in het gebied zeggen jagers dat natuurgebieden van Staatsbosbeheer vaak kraamkamers van de vossen vormen omdat daar niet mag worden gejaagd. De dieren zijn er dus relatief veilig.



Actieradius

Om de overlast aan te pakken, moet ook een deel van die beschermde vossen worden afgeschoten, zegt Phine Steeneken van de jagersverenging: 'In de nacht gaan de vossen aan de wandel. Ze hebben een actieradius van 25 kilometer en komen zodoende in de buurt van boederijen. Daar doen ze zich tegoed aan kleinvee en vertrekken dan weer naar hun beschermde natuurgebied. Dat moet anders'.



Betere afspraken

De Jagersvereniging reageert op de commotie die is ontstaan over de vossenoverlast in Noord-Groningen. De jagers willen betere afspraken met Staatsbosbeheer om de vossen beter te kunnen bejagen.

