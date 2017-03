Groninger krijgt Buma Award voor beste filmmuziek

Stadjer Renger Koning heeft maandagavond de Buma Award gewonnen voor beste filmmuziek. De componist maakte de muziek voor de film 'Bezness as Usual'.

Tijdens de gala-avond, die werd gepresenteerd door Erik de Zwart, kreeg de componist de prijs uitgereikt. De film waarin zijn muziek is te horen is in 2016 uitgebracht Hij gaat over de cultuurverschillen tussen regisseur Alex Pitstra en zijn Tunesische vader.