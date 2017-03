Auto ramt huis; gevel raakt zwaar beschadigd (update)

Twee huizen zijn maandagavond beschadigd geraakt bij een ongeluk in Wildervank. Een automobilist heeft een auto geramd en vervolgens twee woningen geraakt. De politie spreekt van een ravage.

De bestuurder sloeg na het ongeluk aan de J. Kammingastraat op de vlucht. Hij is later door de politie aangehouden. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens de eerste meldingen bij de politie is er iemand uit de auto geslingerd.Bij een van de woningen is de voorgevel zwaar beschadigd. In de woningen waren geen slachtoffers. Getuigen melden dat één van de woningen op instorten staat. De brandweer is het huis aan het stutten.