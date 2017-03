Zoekactie in Oosterdiep naar mogelijk slachtoffer ongeluk Wildervank (update)

De brandweer is met behulp van duikers een zoektocht begonnen in het Oosterdiep na een zwaar ongeluk in Wildervank. De brandweer laat weten dat er niemand is gevonden in het water.

Een auto ramde maandagavond een geparkeerde auto en twee huizen. Volgens de meldingen bij de politie zou er iemand uit de auto zijn geslingerd. Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht aan de J. Kammingastraat. De politie spreekt van een grote ravage.Politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema zegt dat de zoektocht uit voorzorg is begonnen. 'Het was niet bekend is of er meerdere mensen in de auto zaten. De bestuurder is naar het UMCG gebracht en kan niet bevestigen of er nog iemand in de auto zat.'De bestuurder sloeg na het ongeluk op de vlucht, maar werd later aangehouden. 'We hebben een vermoeden dat de bestuurder alcohol heeft gehad. Dat wordt in het ziekenhuis getest', aldus Valkema.De brandweer is ook bezig om één van de huizen te stutten. Op dit moment wordt gekeken hoe groot de schade is. In de woningen zijn geen slachtoffers gevallen.