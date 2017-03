Beide woningen Wildervank onbewoonbaar na zwaar ongeluk

De twee huizen die vanavond door een auto zijn geramd in Wildervank zijn onbewoonbaar verklaard. 'De woningen zijn zo zwaar beschadigd, dat de bewoners niet thuis kunnen slapen', laat de brandweer weten.

Aan de J. Kammingastraat in Wildervank ontstond maandagavond een ravage nadat een automobilist een geparkeerde auto en twee huizen ramde. Beide woningen raakten zwaar beschadigd en worden door de brandweer gestut.'Bij één van de woningen is het duidelijk dat de bewoners de komende tijd niet in hun huis kunnen wonen. De bewoners van de andere woning kunnen in ieder geval vanavond niet naar huis, morgen bij daglicht moeten we kijken hoe groot de schade precies is. Voor de bewoners wordt vervangende woonruimte geregeld', laat brandweerwoordvoerder Cyriel Hamstra weten.