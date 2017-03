Voorzitter Supportersvereniging FC Groningen stopt

Voorzitter John Schurer van de Supportersvereniging FC Groningen stopt ermee. Dat maakte hij maandagavond bekend via de site de vereniging.

'Na een jaar of acht à tien is het genoeg geweest', zegt Schurer. 'Ik wil weer eens wat anders.' Schurer tekende bij zijn aantreden in 2009 voor drie jaar. 'Het is acht jaar geworden. Dus vele jaren meer.' Het voorzitterschap was vrijwilligerswerk.De voorzitter zegt dat hij een gezonde vereniging achter zich laat. 'Het is een stabiele ledenclub, met zo'n 4000 leden. Het is een klein bedrijf dat je aanstuurt. Dan is het op een geven moment genoeg geweest.'Schurer denkt dat de vereniging wel had gewild dat hij langer aanbleef, maar hij zit er nu acht jaar. Dat cijfer lijkt voor de voorzitter een magisch getal. Hij was ooit acht jaar lang voorzitter van een lokale politieke partij. Ook stopte hij na acht jaar als manager van popbands in Groningen.Tot en met de algemene ledenvergadering in oktober blijft Schurer voorzitter . Wat hij daarna gaat doen, weet hij nog niet. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.