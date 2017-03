'Een server in de archiefkast is niet meer van deze tijd'

We zitten midden in de datarevolutie. Foto's, documenten, dagboeken, steeds meer bewaren we in de cloud. En bedrijven kiezen er vaker voor hun bedrijfsgegevens buiten de deur op te slaan. Dat gebeurt allemaal in datacenters, die spectaculair groeien. Groningen speelt hier een aardige partij mee. 'Om de paar jaar zal er nieuw datacenter worden bijgebouwd.'

Buiten Amsterdam zien we snelle toename datacentercapaciteit Stijn Grove - directeur DDA

We waren een van de pioniers Andrew van der Haar - directeur Datacenter Groningen

Steeds meer bedrijven willen data opslaan in een professionele omgeving Richard Kaak - Zentrys

Van de buitenkant is het alsof Datacenter Groningen zo goed mogelijk zijn best doet anoniem te blijven. Het pand in Zuidbroek is flinke vierkante doos, dicht aan drie kanten en met een glazen pui aan de voorzijde. Geen naam op de gevel of vlag aan een mast met daarop de naam van het bedrijf. Een stevig hek, beveiligd met schrikdraad omzoomt het pand waar camera's ongewenste bezoekers onmiddellijk in de gaten hebben.Geen wonder dat de zaak scherp wordt beveiligd. Binnen staat het vol met bedrijfskritische apparatuur en worden terrabytes aan gevoelige gegevens opgeslagen van bedrijven, zorgorganisaties of gemeenten. Allerlei partijen hebben er hun website draaien. Zie het maar als het elektronisch brein en geheugen van de maatschappij, zegt Andrew van der Haar, directeur van Datacenter Groningen.Open een app op de telefoon en er gaat een server in een datacenter aan de slag. 'Ga je het internet op dan is het dit waar het allemaal gebeurt', zegt Van der Haar in de serverruimte, gevuld met lange rijen luid zoemende en driftig blazende rekenapparaten, die evenveel stroom gebruiken als een dorp met tweeduizend woningen.Directeur Andrew van der Haar van Datacenter Groningen legt uit wat een datacenter doetGaat het over datacenters, dan gaat al snel over Google in de Eemshaven.Dat is logisch, maar van meer betekenis voor het regionale en inmiddels ook het nationale bedrijfsleven zijn de andere datahotels, zoals Datacenter Groningen bijvoorbeeld.Het Datacenter Groningen lift mee op de groeiexplosie van de sector. Van der Haar zag de omvang van de verhuurde serveerruimte in Datacenter Groningen jaarlijks met een procent of twintig toenemen. 'En we zijn ingericht op verdere groei, de grond hiernaast hebben we gereserveerd en achter kunnen we uitbouwen.'De stijgende vraag naar ruimte in datahotels heeft alles te maken met onze behoefte steeds meer op te slaan. En dat wat we opslaan willen we ook steeds langer bewaren. Dat geldt voor particulieren met hun groeiende stapel digitale foto's, maar zeker ook voor bedrijven. Die bieden steeds meer clouddiensten aan, die in de datacenters draaien. En ze kiezen er ook steeds vaker voor hun servers niet onder eigen dak te laten draaien maar in de veelal beter beveiligde omgeving van een datacenter.Nederland kan met recht datacenterland worden genoemd, zegt Stijn Grove, directeur van de Dutch Datacenter Association. In de afgelopen vijf jaar is bijvoorbeeld in Amsterdam de vloeroppervlakte van datacenters verdubbeld. Wereldwijd staat de stad op de tweede plek in de ranglijst voor dataserverruimte, waarmee ons land volgens Grove 'goud in handen heeft'.Zijn positie heeft Nederland vooral te danken aan de centrale plek tussen alle belangrijke Europese landen en de aansluiting op de transatlantische datakabels met het daaraan gekoppelde Europese internetknoopunt AMS-IX. 'Ook buiten Amsterdam zien we een snelle groei in de datacentercapaciteit. Groningen neemt daar een opvallende plek in', zegt Grove.Groeikansen voor Groningen ziet Grove allereerst in wat hij noemt de 'hyperskils' zoals Google, die ruimte, (groene) energiezekerheid en aansluiting op overzeese internetkabels willen. Voorzieningen die allemaal rond de Eemshaven voorhanden zijn. Kans op vestiging van een met Google vergelijkbare partij is er zeker, stelt Grove. 'Ik zie een toenemende interesse. Mede omdat in een concurrerend land als Ierland de energie schaars aan het worden is.'Bij de datahotels in en om de stad Groningen voorspelt Grove een jaarlijkse groei tussen zeven en negen procent. Deze datacenters verhuren vooral capaciteit aan andere bedrijven. 'Dat betekent dat er om de paar jaar een nieuw datacenter gebouwd zal worden', voorziet hij. Groningen telt er nu een stuk of acht (zie het lijstje verderop). Grove schaart Groningen - na Amsterdam - in het rijtje Eindhoven en Rotterdam. Buiten Groningen zijn in het Noorden alleen in Meppel en Leeuwarden datacenters te vinden.Datacenter Groningen in Zuidbroek opende de deuren in 2011. 'We waren een van de pioniers', aldus directeur Andrew van der Haar. De opvallende concentratie van datacenterbedrijven in Groningen heeft volgens hem veel te maken met aanwezigheid van de Hanzehogeschool, de Universiteit en het UMCG. Die laatste twee hebben niet alleen hun eigen da tacenters, waar ook andere partijen gebruik van maken. Vanuit die kennisinstellingen ontstaan ict-bedrijven, app-bouwers en startups die behoefte hebben aan data-opslag en servercapaciteit. Zo ontstaat er een cultuur die ook weer andere ict-bedrijven trekt, IBM bijvoorbeeld.'Zuidbroek bleek voor ons een goede plek, zo dicht bij de ict-bedrijven in de stad' legt Van der Haar uit. 'En we zitten precies op het punt waar een glasvezelkabel vanuit Denemarken passeert. Het signaal dat erdoorheen gaat versterken we hier.'Van der Haar signaleert dat bedrijven vanuit de Randstad steeds vaker buiten die regio op zoek gaan naar datahotels omdat hun backup daar veiliger is. 'Stroomstoringen in Amsterdam hebben bedrijven aan het denken gezet. Die energiezekerheid is iets waar Groningen wel eens flink profijt van zou kunnen trekken, denkt van der Haar.Toch moeten veel bedrijven nog een drempel over voordat ze beslissen hun data te laten beheren door een externe partij. Richard Kaak van Zentrys, het bedrijf dat het beheer doet van de TCN Datahotels in de Eemshaven en op Zernike Campus in Groningen: 'Hier heeft tachtig procent van alle bedrijven de data nog in de eigen kantooromgeving staan en twintig procent heeft het beheer uitbesteed. In de VS is dat precies andersom, vooral vanwege het onbetrouwbare stroomnet in dat land.''Steeds meer bedrijven beseffen dat ze data moet opslaan in een professionele omgeving', verklaart Kaak. 'Ook de accountant vraagt steeds vaker hoe data worden bewaard en hoe de beveiliging is geregeld. Een server in een archiefkast echt niet meer van deze tijd.'