Ongeluk Wildervank: Auto miste zoon op haar na in woonkamer

Het bizarre ongeluk in Wildervank had veel beroerder kunnen aflopen. De auto die na een botsing met een geparkeerde auto een halve voorgevel van een woning weg sloeg, raakte op een haar na de zoon des huizes.

'Rodi lag in de woonkamer op een matrasje op de grond naar de televisie te kijken', zegt zijn moeder aangeslagen, 'en het scheelde amper dertig centimeter of die auto was zo over hem heengegaan.'Rodi zelf zit uren later nog snikkend op de stoep van zijn huis waar hij voorlopig niet meer naar binnen mag vanwege de enorme ravage: 'Ik hoorde in één keer boem en toen werd mama helemaal gek en toen werd ik ook gek', zegt hij terwijl zijn moeder nog maar eens een arm om hem heen slaat.Ook bij de familie Boonstra, een deur verderop, zit de schrik er laat op de avond nog steeds goed in: 'Hij heeft tegen de dakgoot aangezeten, de dakpannen zijn gewoon van het dak afgevallen,'vertelt Herman Boonstra.'Boven lag mijn zoon met zijn vriendin op bed tv te kijken en dat bed was door de klap omhoog gekomen. Gelukkig zijn we allemaal met de schrik vrijgekomen maar het had ook veel slechter kunnen aflopen.'De bestuurder die er in eerste instantie vandoor was gegaan maar later op de avond is aangehouden heeft volgens de politie vermoedelijk te veel gedronken.