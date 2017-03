Anderhalf jaar cel geëist tegen drugsdealende restauranthouder

Tegen een drugsdealende restauranthouder uit Kropswolde is in hoger beroep vijftien maanden cel geëist. Bij een lagere rechtbank kreeg hij hiervoor twee jaar cel.

De man wordt ervan verdacht drugs te hebben gedeald vanuit zijn restaurant in de Groninger Oosterparkwijk. In 2014 deed de politie een inval in de eetgelegenheid aan de E. Thomassen à Thuessinklaan en het naastgelegen huis. De politie had meerdere tips gekregen.De 36-jarige verdachte verkocht onder meer wiet, heroïne en cocaïne vanuit het inmiddels gesloten restaurant. Ook verkocht hij gestolen laptops door. In zijn huis en in een kluis in het restaurant vond de politie een schietpen en gasdrukpistool.De restauranthouder had nog een celstraf van één maand open staan, toen hij werd aangehouden. Ook die straf zou hij alsnog moeten uitzitten, vindt het Openbaar Ministerie. Over twee weken is de uitspraak.