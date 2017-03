'Er moet snel iets gebeuren, anders gaan we hier kapot aan'

Zijn geduld is meer dan op: 'Er moet heel snel iets gebeuren, anders gaan mijn gezin en bedrijf hier kapot aan.'

Sportschoolhouder Joop Aukes uit Delfzijl zit er helemaal doorheen. Vorig jaar ging zijn complexe schadegeval van de NAM over naar Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.



Onacceptabel

'We zijn bijna een jaar verder. En er is nog niets opgelost. We komen geen steek verder. Dat is voor mij en mijn gezin onacceptabel,' verzucht Joop.



Afgelopen weekend stelde hij Alders een ultimatum. Die kreeg tot maandag twaalf uur de tijd om tot een oplossing te komen. Maar het bleef stil vanaf die kant. Tot grote woede en verdriet van de eigenaar van het Sport, Health en Welness Center Imperial in Delfzijl-Noord.



Minder waard

Zijn sportschool heeft forse aardbevingsschade: kapotte vloeren, gescheurde muren en allerlei ander ongemak. De schade is inmiddels gedeeltelijk erkend, maar nog niet hersteld. Komt nog eens bij dat zijn pand tonnen minder waard is geworden door alle ellende.



'Mijn bedrijf staat door dit energievretend gedoe al drie jaar stil. Als er niets gebeurt, moet ik mijn zaak opgeven. En dan zitten wij ook nog eens met de financiële gevolgen opgescheept. We kunnen dit gewoon niet meer volhouden. Vreselijk, maar zo kan het niet langer.'



Nagenoeg crimineel

Aukes voelt zich in de steek gelaten door de instanties. 'Ik vind dit nagenoeg crimineel. Je hebt schade en de afhandeling duurt maar langer en langer. Met goed vinden van de overheid. Dat is toch onbeschrijfelijk. Ik voel me heel smerig behandeld.'



Hij doet een laatste, dringend beroep op Alders. 'Zie het als een noodkreet. Wij zijn een complex schadegeval. Dan verwacht je dat wordt gekeken naar hoe ernstig de situatie is en dat daar vervolgens naar wordt gehandeld. Dat gebeurt bij ons niet. Dat is heel triest.'



Geen inhoudelijk reactie

Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Groningen laat weten uit privacyoverwegingen niet inhoudelijk op de zaak van Aukes in te kunnen gaan. Wel wordt er op gewezen dat de NCG nog druk aan het bemiddelen is om tot een goede oplossing te komen.



