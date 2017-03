Woedende Groningers belagen premier Rutte op tv met woorden: 'Gas terug! Naaiers!'

'Gas terug!!! Gas terug!!!'. Naaiers!!!'. 'Wij zijn mensen maar worden niet als mensen behandeld. Dat is het probleem.' 'Premier Rutte heeft ons 6,5 jaar lang uitgezogen. Hij lacht onze problemen gewoon weg.'

Ondermeer met deze woorden belaagde een groep woedende Groningers premier Rutte maandagavond in het programma Pauw en Jinek. Weliswaar niet in daden maar in woorden.De programmamakers hadden zowel de premier als de Groningers, onder wie Dick Kleijer van de Bodem Beweging, uitgenodigd voor een gesprek over gaswinning.De Groningers riepen door het verhaal van Rutte heen en hielden bordjes omhoog met daarop de tekst: not my premier. Vooral eerdere opmerkingen van de premier dat het kabinet de schade door de gaswinning 'netjes afhandelt' zet veel kwaad bloed bij de gedupeerden van de gaswinning.Rutte benadrukte tijdens de uitzending een aantal keren dat onder zijn kabinet de gaskraan is teruggedraaid. Ook dat kwam hem op hoon van de Groningers te staan.Bekijk het fragment hieronder:Bekijk de hele uitzending hier terug.