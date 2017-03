Dick Kleijer: 'Ik begrijp goed dat mensen bij Pauw & Jinek hun eigen ruimte kozen'

'Het was een heet avondje, maar het zijn ook hete tijden als je in Groningen woont. Moeten wij dan medelijden hebben met premier Rutte? Mensen zijn geraakt door wat hen overkomt en willen dat blijkbaar uiten.'

Secretaris Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging reageert laconiek op het rumoerige verloop van de talkshow 'Pauw & Jinek' maandagavond. Een groep boze Groningers legde de minister-president het vuur na aan de schenen toen het over de gaswinning ging. Rutte werd met een spervuur aan protesten belaagd. De sociale media ontploften na de uitzending.Volgens Kleijer was het felle protest van tevoren niet afgesproken. 'Wel hebben we gezegd dat we ons punt goed naar voren wilden brengen en dat we daarvoor voldoende ruimte wilden krijgen. Een programma als 'Pauw & Jinek' wordt strak geregisseerd, je hebt weinig tijd. En ja, dan gaat het zoals het gaat. Mensen hebben hun eigen ruimte gekozen, daar heb ik begrip voor', zegt Kleijer.'Ons doel was dat de gaswinning in de politieke arena besproken wordt en het niet weggemoffeld wordt in verkiezingprogramma's. Dat dreigde te gebeuren', aldus Kleijer.Kleijer zelf wilde vooral het kennisgebrek bij Rutte over het gasdossier 'aanscherpen', zegt hij. 'Je merkt dat hij er nauwelijks op ingaat. Hij draait zijn praatje af: "Het kan allemaal niet, we hebben de gaswinning al verlaagd, we hebben dit gedaan, dat gedaan"...'Volgens Kleijer nam Rutte bovendien een loopje met de waarheid: 'Er werden maandagavond dingen naar voren gebracht waarvan aantoonbaar is dat ze niet kloppen. Dat lanceert emoties.'Kleijer heeft Rutte na afloop van de chaotische uitzending nog kort gesproken. 'Ik heb hem de hand geschud en uitgenodigd om hier eens te komen kijken. Hij beweert met stelligheid dat-ie hier geweest is. Dat zou best kunnen, ik ben ook wel eens in Den Haag geweest. Maar hij is hier waarschijnlijk niet in functie geweest, want ik heb hem niet gezien', stelt Kleijer.Hij hoopt dat hij nog eens uitgenodigd wordt om op tv in gesprek te gaan met de premier. 'Maar ik hoop wel dat we dan meer tijd krijgen. En dat we een minister-president krijgen die zich goed voorbereid heeft op het gaswinningsdossier en antwoorden geeft die je niet moet benoemen als alternatieve feiten.'