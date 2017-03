Beter Weters Sport: videoref overal!?

Bij FC Groningen-Ajax scoorde Bryan Linssen 1-0 na een overtreding. Arbitrage bestaat niet zonder fouten. Maar bij bekerwedstrijden grijpt een videoscheidsrechter in. En Feyenoord-PSV werd beslist door doellijntechnologie. Soms is er hulp, soms niet. Is dat geen competitievervalsing, Beter Weters?

Het gebruik van de zogenaamde ‘Videoref’ heeft al heel wat teweeg gebracht. Zoals te verwachten viel, viert het opportunisme hoogtij. De partij die er voordeel van heeft juicht het toe, diegene met nadeel roept boe. Natuurlijk is er sprake van competitievervalsing, maar die is sowieso in ruime mate aanwezig.Wedstrijden op rare en wisselende dagen/tijden, gras/kunstgras, Nijhuis en de rest. Het gebruik van de ‘Videoref’ is een begin en zie de discussie blijft. Zelfs met Trumpiaanse achterdocht. “Is dat ding wel 100% betrouwbaar”. Het is in ieder geval veel betrouwbaarder dan de hansworst die op de achterlijn stond bij Legia-Ajax en niet zag dat de bal van Klaassen heel erg over de doellijn was.Om een ongefundeerde mening te kunnen formuleren moet je de feiten misbruiken. Afgelopen weekend gebeurde dat door de coach van ADO. In de wedstrijd tegen Utrecht werd ADO een duidelijke penalty onthouden. Niet fijn voor ADO en Fons. Shit happens. Langs de lijn gaf Fons echter een tirade dat het allemaal heel oneerlijk was. Volgende zin graag uitspreken met Calimero stem: 'In het ene stadion wel een videoreferee en in het andere niet en dat is niet eerlijk.' Coach Fons is een jeuzel. Een klein kind die net zo lang op de grond van de supermarkt gaat liggen krijsen totdat zijn moeder een snoepje voor hem koopt.De feiten: in de eredivisie is er bij geen enkele wedstrijd een videoreferee aanwezig. Die zijn er dit seizoen enkel bij sommige bekerwedstrijden. In de eerste helft van de competitie was de doellijntechnologie in de Arena om in de winterstop te verhuizen naar de Kuip. Dat is een voldongen feit. Van tevoren bekend, naar alle clubs gecommuniceerd. De spelregels zijn tijdens het spel niet veranderd. Deal with it. Dus beste Fons: stop met jeuzelen, ga trainen en coachen. Hopelijk blijft ADO in de eredivisie.Nou, de kosten mogen geen probleem zijn in de rijkste sporttak van de wereld. Er gaan vandaag de dag geen miljoenen, maar miljarden in om. Maar ja, de clubs kopen liever een voetballer van 350.000 euro dan dat ze investeren in een eerlijke sport. Het is allemaal korte termijndenken in de profvoetballerij, de voornaamste prioriteit heeft de eerstvolgende wedstrijd. Toch zal zowel de doellijntechnologie als de videoref een kwestie van tijd zijn. Ze hebben hun nut al dubbel en dwars bewezen en ook onder druk van de publieke opinie is er geen weg terug meer.Waarmee een eerlijk verloop overigens niet gegarandeerd is, want scheidsrechteren blijft mensenwerk. De ene fluitist (Nijhuis) houdt van zogenaamd mannelijk voetbal, de andere (tot voor kort Higler) leidt een wedstrijd aan de hand van het spelregelboek. Als je dan als ploeg die de beuk er in pleegt te gooien Nijhuis als scheidsrechter treft, ben je al bevoordeeld tegen een ploeg die het meer van technisch verzorgd voetbal moet hebben. Dus honderd procent eerlijkheid zal ten allen tijde onhaalbaar zijn.Eerlijk is eerlijk ik ben tegen een videoreferee. Waarom? De charme van het voetbal gaat verloren. Geen gezeik meer, geen discussies en geen scheldpartijen. Het wordt clean, koud achterover hangend met weer een stopzetting i.v.m. een discutabele beslissing. Dan zeggen de voorstanders 'ja maar dat is veel eerlijker', en de marketingboys zeggen 'moet je kijken hoeveel geld er in omgaat het is niet verantwoordelijk meer'. De videoreferee maakt scheidsrechters en grensrechters lui.Zelfs met vijf mensen kunnen ze nog niet iets duidelijk maken en constateren. Een oogmeting zal hierbij op zijn plaats zijn. Het begint zo langzamerhand op het songfestival te lijken waarbij de Toppers met brandende en knipperende lichtjes en een nepgebit hun show neerzetten. De echte voetballiefhebber haakt af. Zij zijn blij dat ze nog honderd jaar normaal doen met elkaar hebben meegemaakt. Straks met een App op je telefoon meekijken met de scheidsrechter. Sterkte!! O ja, ik mis nog de cheerleaders: zijn we helemaal compleet.Zelf ben ik voor een videoscheidsrechter. Ik denk dat dit een waardevolle bijdrage levert aan de eerlijkheid van de wedstrijd. Uiteraard heeft het mijn voorkeur dat dit bij alle wedstrijden ingezet kan worden. Het is geen competitievervalsing want alle wedstrijden in dat stadion worden zonder gespeeld. Elk team krijgt hier mee te maken.Afgelopen zondag had het zeker geholpen. Als KNVB zou ik er wel naar streven dat de videoscheidsrechter + de benodigdheden in alle stadions gebruikt kan gaan worden. De koffiepraat op maandag gaat dan over de andere sporten en die verdienen dat ook, mooie bijkomstigheid!!De videoscheidsrechter wordt dit seizoen alleen gebruikt bij sommige bekerwedstrijden. Dus beide ploegen kunnen zowel voor- als nadelen hiervan ondervinden. De doellijntechnologie wordt al een aantal jaren, als test, gebruikt in de Eredivisie. Nu hangen de camera's in Rotterdam bij Feyenoord. Voor de winterstop in de Amsterdam ArenA. Het liefst zie ik ook dat in alle andere stadions dit systeem hangt, maar dat is voorlopig financieel niet haalbaar.Het is niet zo dat Feyenoord hier nu alleen maar voordeel van heeft. De ploeg kan natuurlijk ook nadeel hiervan ondervinden. Dus competitievervalsing gaat mij veel te ver. Ik ben overigens groot voorstander van dergelijke systemen. De arbitrage kan onmogelijk alles waarnemen, dus zo snel mogelijk doorvoeren die videoref en doellijntechnologie.