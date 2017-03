Wildervankster wordt vandaag gehoord na zwaar ongeluk

De politie weet nog altijd niet hoeveel mensen precies in de auto zaten van de man die maandagavond twee huizen in Wildervank ramde.

Bij het ongeval raakte de 25-jarige automobilist uit Wildervank gewond. Hij sloeg na het ongeval op de vlucht, maar werd gevonden door omwonenden. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is bloed van hem afgenomen. 'Wij vermoeden dat hij onder invloed van alcohol was', zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema.Het is de politie nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook een zoektocht in het nabijgelegen Oosterdiep leverde geen informatie op.'We hadden informatie dat er meerdere mensen in auto zouden hebben gezeten. Duikers zijn daarom in het water gegaan, maar hebben niemand gevonden. Verder onderzoek moet uitwijzen of de verdachte alleen of met meerdere mensen in de auto zat', stelt Valkema.De Wildervankster zal dinsdag worden gehoord. Het Openbaar Ministerie besluit vervolgens wat er met hem gaat gebeuren. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen naar hun huizen. Volgens Valkema zijn zij afgelopen nacht opgevangen door familie.