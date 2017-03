'Toen ze door het dak van de ambulance naar de bomen kon kijken, gingen haar oogjes wat verder open'

'Als onze doodzieke June in het ziekenhuis was gebleven, had ze nu niet meer geleefd.' Dat vertelt vader Bas Omlo dinsdagmorgen tijdens het Groningse symposium 'Komt een kind bij de dokter' over palliatieve kindzorg.

Palliatieve kindzorg is de zorg voor kinderen die op termijn, jonger dan de bedoeling, gaan overlijden. Eén van de sprekers is kinderarts Jan Peter Rake van het Martini Ziekenhuis. Tijdens het drinken van een kopje koffie heeft hij een bijzondere ontmoeting met een ver familielid. Het blijkt dat de oma's van Rake en Omlo zussen waren.Omlo komt met Rake in gesprek over June, die een spierziekte heeft. 'Toen ze drie maanden oud was, kregen we de diagnose. Ze zou maximaal 2 jaar worden, maar nu is ze 7.' Als kinderarts pleit Rake voor het thuis verzorgen van ernstig zieke kinderen. Omlo is het daar roerend mee eens. 'Op 2-jarige leeftijd belandde June voor de zoveelste keer op de intensive care. De verwachting was dat ze binnen enkele dagen zou overlijden. Toen hebben we besloten om haar mee naar huis te nemen, omdat we niet wilden dat ze in het ziekenhuis aan haar eind zou komen. Op het moment dat ze in de ambulance lag en door het dakje naar de bomen kon kijken, gingen haar oogjes wat verder open. Eenmaal thuis krabbelde ze elke dag wat op.'De zorg voor June is zwaar. Omlo: 'Je redt dit alleen door bij de dag te leven. Op het moment dat we de diagnose kregen, zakte de grond onder onze voeten vandaan. We hebben zes weken alleen maar gehuild en gek genoeg waren onze tranen toen op. We besloten niet in de ellende te blijven hangen, maar te kijken naar wat wel mogelijk is. Mijn vrouw en ik hebben elkaar daar perfect in gevonden. We wilden van elke dag een feestje maken'.June kan niet praten en er moet altijd iemand bij haar zijn. 'Wij hebben hulp van Thuiszorg Dichtbij', vertelt Omlo. 'Dat zijn zzp'ers in de zorg die zich verenigd hebben in een coöperatie. De zorg voor June is onplanbaar, dus wij verwachten een hoge mate van flexibiliteit. In de loop der jaren hebben we een select team samengesteld, dat met June kan lezen en schrijven. Dat team maakt deel uit van ons gezin. Ik ben ervan overtuigd dat dat samenspel ervoor heeft gezorgd dat June er nog steeds is.'Rake luistert geboeid naar het verhaal van zijn verre familielid. 'Je raakt hier nooit aan gewend. Dat zou ook niet goed zijn, want dan ben je een robot. Maar in het ziekenhuis moet ik wel professioneel blijven.''Weet je', antwoordt Omlo, 'tijdens het slechtnieuwsgesprek dat wij destijds kregen, huilde de kinderneuroloog met ons mee. Dat heeft ons ongelofelijk veel goed gedaan. Je weet dan dat je een mens tegenover je hebt en geen klinische arts'. Rake herkent dat gevoel bij zijn patiënten. 'Ik huil ook wel eens mee. Dat wordt eigenlijk altijd als positief ervaren.''Thuis sterven tot een keuze maken.' Met deze wens zijn vijf zelfstandige zorgverleners in 2011 de zorgcoöperatie Thuiszorg Dichtbij begonnen. Ruim 150 zelfstandige zorgverleners zijn hier bij aangesloten. Zij werken in kleine, zelfsturende teams voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Voor de palliatieve kindzorg heeft Thuiszorg Dichtbij een specialistisch kindteam opgericht. Meer informatie is te vinden op de website van Thuiszorg Dichtbij