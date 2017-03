Zorgen over toekomst locatie Lucas-ziekenhuis

De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over de locatie van het Lucas-ziekenhuis in Winschoten. Het ziekenhuis verhuist volgend jaar naar Scheemda en het is nog onduidelijk wat er daarna met de locatie gaat gebeuren.

Ommelander Ziekenhuis Groningen bouwt in Scheemda een splinternieuw ziekenhuis. Die vervangt het Delfzicht-ziekenhuis in Delfzijl en het Lucas in Winschoten.



Vraagtekens

De verouderde locatie in Winschoten staat vanaf medio volgend jaar leeg. De Partij voor het Noorden zet vraagtekens bij de toekomstige invulling van de locatie en is niet overtuigd door projectontwikkelaar VastGoud.



Die projectontwikkelaar heeft ook de voormalige LTS in Winschoten in handen. De zorgen bij de Partij van het Noorden komen mede voort uit het feit dat er al maandenlang niet gewerkt wordt op die locatie. Keer op keer wordt gesteld dat de bouw hervat wordt, maar dat is tot op heden niet het geval.



Prominente plekken

'Het zijn twee prominente plekken in Winschoten, waar op dit moment niets mee gebeurt', aldus fractievoorzitter Jurrie Nieboer. 'En beide locaties zijn in handen van dezelfde ontwikkelaar.'



De Partij voor het Noorden wil van burgemeester en wethouders in Oldambt weten welke invloed de gemeente heeft op het hervatten van de verbouw de LTS en eventuele doorverkoop van de Lucas-locatie.



'De Partij voor het Noorden ziet niet graag dat VastGoud de Lucas-locatie verkoopt aan een partij die plannen heeft die niet passen in de visie van de gemeente.'

