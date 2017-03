Alle Groninger molens in rouwstand als stil eerbetoon aan stille kracht

(Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord)

De wieken staan niet helemaal in het midden en de onderste wiek staat iets naar rechts. Misschien is het u opgevallen: alle Groninger molens staan deze week in deze stand. Het is de rouwstand als eerbetoon aan molenvriend Kees van der Horst uit Scheemda.

Van der Horst overleed afgelopen week op 86-jarige leeftijd. Hij was jarenlang bestuurslid van de Molenstichting Oldambt, secretaris van de Vereniging Vrienden Groninger Molens en redacteur van het molentijdschrift de Zelfzwichter.



Graag geziene gast

Zijn unieke verzameling van molenmateriaal was wijd en zijd bekend. Van der Horst was ook een graag geziene gast bij de Groninger molenaars. Altijd in voor een geïnteresseerd praatje over het vak.



Speelgoedfabriek Hoza

De Scheemder molenman was een kenner van de Zaanse molens, de molens uit de streek waar hij geboren werd. Van der Horst was samen met zijn broers tientallen jaren eigenaar van speelgoedfabriek Hoza, dat staat voor Van der Horst Zaandam. Het Scheemder bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot internationaal vermaard producent van rolcontainers.



Dinsdag gecremeerd

Met de rouwstand geven de Groninger molenaars een stil eerbetoon aan een stille kracht. Kees van der Horst wordt dinsdag herdacht in het Yarden-crematorium in Stad.

Door: Erik Hulsegge