'Ik stook eigenlijk voor de KLM'

(Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Gewapend met een warmtecamera gaan Helene Mantel, Henriëtte Wieringa en Ger van Dam van Buurkracht Loppersum langs de deuren om Lopsters bewust te maken van hoe zij hun woning beter kunnen isoleren.

Op die manier willen ze Loppersum energieneutraal maken. Van Dam: 'Zodat we zo snel mogelijk afgekoppeld kunnen worden van het aardgas.'



Tochtstrips

'Op de infraroodcamera zien mensen waar de kou binnenkomt of waar er warmte lekt', zegt Mantel. 'Kleine aanpassingen kunnen ze zelf aanpakken. Zoals het aanbrengen van tochtstrips of het dichtkitten van een dakraam.'



Ruim twintig Lopsters hebben zich al opgegeven. Onder wie Sjoerd van Dorp die het een goed initiatief vindt.



Zomer klussen

'Ik had pas geleden mijn deur voorzien van tochtstrips. Maar op de camera zie ik dat ik dat niet helemaal goed heb gedaan en er nog aardig wat kou binnenkomt', zegt hij nadat hij met de camera door zijn huis is gegaan.



En ook buiten ziet hij dat zijn dakraam nog wel wat isolatie kan gebruiken. 'Ik stook eigenlijk voor de KLM', zegt Van Dorp. 'Daar ga ik zeker mee bezig. Dat wordt weer een zomer klussen.'



Versterkingsoperatie

Maar met alleen een paar tochtstrips en een extra kitrand is je huis nog lang niet energieneutraal. Daarvoor moet je verdergaande maatregelen nemen.



'De versterkingsoperatie staat voor de deur. Dus als je huis dan toch op de kop moet, kan je meteen energiebesparende maatregelen nemen', zegt Van Dam. 'Op die manier sla je twee vliegen in één klap en bespaar je geld.'



De actie van Buurkracht Loppersum, onderdeel van Enexis Groep, duurt nog tot en met 14 maart. Daarna gaat de camera naar Middelstum.

Door: RTV Noord Correctie melden