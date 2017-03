Onderzoek moet haalbaarheid haven Stadskanaal in beeld brengen

(Foto: Google Street View)

Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de wens van het gemeentebestuur van Stadskanaal om een haven te realiseren.

Die studie moet in beeld brengen of de haven een meerwaarde is voor het Knoalster winkelcentrum. Ook moet het onderzoek uitwijzen of de haven het toerisme en de vaarrecreatie een impuls kan geven.



Verkenning

'Het onderzoek zal laten zien of het iets toevoegt aan Stadskanaal', zegt wethouder Goziena Brongers. 'Dit onderzoek is de eerste fase. Wanneer we dat gehad hebben, gaan we kijken of het ook financieel haalbaar is.'



Brongers zegt dat de marktverkenning niet al te lang zal duren. Daarna wordt duidelijk welke potentie de haven heeft. De CDA-wethouder benadrukt dat de gemeente Stadskanaal de haven in elk geval niet zelf zal exploiteren.



Ook de plek van de haven ligt nog open. 'Dat maakt allemaal onderdeel uit van de studie.'



Kosten

De aanleg van de haven wordt begroot op zo'n 1,3 miljoen euro.

