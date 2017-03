COA-personeel Ter Apel kan zich medisch laten onderzoeken

Personeel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel kan zich medisch later onderzoeken. Dat bevestigt het COA.

Dit is een van de maatregelen die het COA neemt na de berichtgeving over eventuele bodemverontreiniging bij het Ter Apeler asielzoekerscentrum.'Naar aanleiding van klachten, zijn we een aantal onderzoeken gestart', zegt woordvoerder Jacqueline Engbers. 'En dit is er één van.'Sinds een aantal dagen kunnen 130 personeelsleden zich vrijwillig medisch laten doorlichten. Of hier al gebruik van wordt gemaakt, wil Engbers niet zeggen.'Er zit een termijn aan tot wanneer dit aanbod geldt. Als de uitslagen er zijn, doen wij er pas verdere uitspraken.'