Oud-directeuren North Refinery staan voor de rechter

Oud-directeuren Harry H. en Theo W. van het inmiddels failliete North Refinery uit Delfzijl staan de komende dagen voor de rechter op verdenking van fraude met afvalstoffen. Zij zouden jarenlang olie hebben vermengd met gevaarlijk chemisch afval.

Daarnaast zijn ook dochterbedrijf Koeweit Oliehandel uit Putten en Wubben Handelsmij gedagvaard.Zij waren de toeleveranciers van afgewerkte olie en verbonden door hun directeuren. H. was ook directeur van Koeweit. Ze zouden tussen 2006 en 2010, mogeljik met vervalste papieren, het giftige mengsel hebben verkocht aan energiebedrijven en andere afnemers die het verstookten.Het Openbaar Ministerie werkt al vanaf 2009 aan deze zaak. Vier jaar geleden waren de dagvaardingen gereed. De strafzaak begon in 2014, maar duurt volgens het OM zo lang in verband met de vele onderzoekswensen van de verdediging.De inhoudelijke behandeling voor de Groningse rechtbank is dinsdag begonnen. Voor de omvangrijke zaak zijn komende maand acht zitingsdagen uitgetrokken.Het OM eist minimaal 2,8 miljoen euro terug, die met deze handel zou zijn verdiend, maar mogelijk valt dat bedrag nog hoger uit.