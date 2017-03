Opsporing Verzocht zoekt dader en getuigen van mishandeling wielrenner

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de mishandeling van een 66-jarige wielrenner uit Groningen.

De man werd volgens de politie vermoedelijk expres van zijn fiets getrokken door een andere fietser op de Rijksstraatweg in Haren. Hij raakte daarbij gewond aan zijn heup, hoofd en schouder.De wielrenner was bezig om iemand in te halen. Van achteren hoorde hij een man roepen dat hij aan de kant moest gaan. De wielrenner kon dat op dat moment niet. Plotseling werd de 66-jarige bij zijn rugtas vastgepakt en van zijn fiets getrokken.Het slachtoffer viel en raakte daarbij gewond. Met een ambulance werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. De fietser die de wielrenner van zijn fiets trok, is doorgereden. De politie startte een onderzoek en plaatste onder andere een getuigenoproep op Facebook.De politie is op zoek naar de dader en getuigen. Opsporing Verzocht is dinsdagavond te zien om 20.30 uur op NPO1. Woensdagochtend is de herhaling te zien op NPO2 omstreeks 11.40 uur.