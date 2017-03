Opnieuw inspectie van probleembrug bij Zuidbroek: N33 afgesloten

De probleembrug in de N33 over het Winschoterdiep bij Zuidbroek wordt komend weekend opnieuw geïnspecteerd. Voor de werkzaamheden wordt de N33 het hele weekend volledig afgesloten.

Sinds de brug in de drukke verkeersader klaar is, veroorzaken storingen problemen voor het weg- en scheepvaartverkeer.Rijkswaterstaat wil van de problemen af. Gekeken wordt naar de software en de bediening van de brug. Ook worden er aanpassingen gedaan voor de bediening op afstand. Daarom wordt de brug vanaf vrijdagavond zeven uur tot en met maandagmorgen zes uur opengezet.In die tijd is het wegverkeer gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via de Pekela's en de A28.