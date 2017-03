Column: Moi

Afgelopen week gebeurden er twee dingen waar ik erg gelukkig van word. M'n bloemenzaadjes kwamen op en er verscheen een nieuwe cd van Daniël Lohues.

'Moi' heet die cd en op Radio Drenthe werd Daniël erover bevraagd. Of de mensen nu vaker moi tegen hem zeiden, vroeg presentator Aaldert Oosterhuis. Nou dat viel wel mee, dat deden ze altijd al. Gevraagd naar de lyrische recensies zei Daniël: 'Recensies lees ik niet, maar ik hoor er goeie verhalen over.'



Ik ben fan van Daniël Lohues sinds Noorderslag 1998. Met z'n band Skik speelde hij toen de Grote Zaal van de Oosterpoort finaal plat. 't Was de tijd van hun hit Op Fietse; 'Wie döt mij wat vandage, 'k heb de banden vol met wind, nee ik heb ja niks te klagen.' Iedereen brulde mee, handen in de lucht, wat een feest. Wie erbij was zal het nooit vergeten.



Jaren later zat hij in m'n vrijdagse programma op TV Noord. Hij was de enige gast en zong live 'Kom nou mar noar huus'. Gewoon, aan tafel, akoestisch, gitaar op schoot. Alsof hij het speciaal voor mij zong. Weer feest.



Na de opnames praatten we nog even door, over onze roots, over zijn ouders. Ik vroeg of ze trots op hem waren. Ja, dat waren ze zeker, 'zou ik ook zijn als ik zo'n zoon had' zei hij.



Een paar weken geleden mailde ik Daniël of er ook bladmuziek is van z'n liedjes. Over een poosje is de tweejaarlijkse auditie voor m'n koor en dan moet ik vóórzingen, brrrr. Bij gebrek aan klassiek repertoire deed ik de vorige keer het Stekelvarkentjeswiegelied van Annie M.G. Schmidt en nu dacht ik aan een liedje van Lohues.



Dit was zijn antwoord: 'Hallo Cunera. Wat leuk. Nee, er bestaat geen bladmuziek. Ik doe zelf alles uit de kop, vandaar. Maar een beetje pianist heeft het zo uitgezocht, de begeleiding. Denk ik.'



Ik denk dat ik er toch maar van af zie. 'k Weet eigenlijk niet of de ballotage-commissie het streektaalrepertoire wel waardeert. En zo goed is m'n Drents nou ook weer niet.



Het hele weekend heb ik naar 'Moi' geluisterd. Ondertussen piepten er in m'n kweekbakken groene sprietjes uit de grond. Tabaksbloemen, leeuwenbekken, papavers en slaapmutsjes.

In juni gaan we Daniël Lohues zien in de Stadsschouwburg. Dan staan de sprietjes vast en zeker in bloei.



Moi!



Cunera van Selm

