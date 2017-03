Uitkijktoren Eemshaven biedt blik op energietransitie

Je kunt de Eemshaven omschrijven als een verzameling industriële bedrijven in een uithoek van Nederland. Maar je kunt het terrein ook zien als een blauwdruk van de grote veranderingen op energiegebied, die ons land te wachten staan.

Uitkijktoren

Als je het op deze laatste manier bekijkt, zie je een groot kunstwerk dat voortdurend verandert. De stichting WattArt heeft daarom het plan bedacht om in de Eemshaven een aantal kunstwerken neer te zetten. De eerste is een uitkijktoren, die dinsdagmiddag wordt geopend.



De transitie in beeld

De toren is een opvallend bouwwerk naast de cafetaria. Na het beklimmen van 39 treden sta je bovenop het negen meter hoge kunstwerk. Heleen de Wit van WattArt: 'Hier kun je genieten van het fantastische industriële uitzicht. Op de achtergrond zie je de kolencentrale van RWE en daarvoor staan windmolens. Zo proberen we de overgang van fossiele naar duurzame energie onder de aandacht te brengen'.



Camera voor minder validen

Niet alle plekken in de Eemshaven zijn toegankelijk voor publiek. Dit heeft te maken met de veiligheid. 'Maar vanaf de uitkijktoren kun je alles zien', vertelt De Wit. 'Er komt ook een camera bovenop de toren voor minder validen. Zij kunnen niet naar boven en dankzij de camera kunnen zij via hun mobiele telefoon meekijken. Ze kunnen de camera ook zelf draaien.' Op het moment dat je bij de uitkijktoren wegloopt, verdwijnt het beeld.

